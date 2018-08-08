Около 2 тысяч единиц багажа задержали в Шереметьево из-за сбоя

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Порядка двух тысяч единиц багажа не доставлено своевременно из-за технических проблем в Шереметьево, сообщили в пресс-службе аэропорта. Инцидент произошел 6 августа.

"В системе обработки багажа международного аэропорта Шереметьево имелись технические проблемы, которые оперативно устранены. В 10:00 автоматическая система сортировки багажа в терминале D перешла на резервный режим работы. В 13:05 работоспособность багажной системы была восстановлена", – рассказали представители воздушной гавани.

Все же сбой помешал доставить часть багажа, отмечает Агентство "Москва". Задержанные вещи отправлены до пунктов назначения. Сейчас система работает в штатном режиме.

Отмечается также, что администрация воздушной гавани приносит пассажирам извинения за возникшие неудобства.

Сейчас багажная система аэропорта работает в штатном режиме.