Десятки рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В столичных аэропортах задержано и отменено около 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, во Внукове два рейса задержаны, в Домодедово задерживаются восемь рейсов, а 12 рейсов отменили.

В аэропорту Шереметьево задержано 14 рейсов.

Ранее 8 июня сообщалось, что десятки пассажиров провели 1,5 часа в самолете в петербургском аэропорту Пулково при 40 градусах жары. Они должны были полететь в Симферополь, но рейс задержали. Пассажиров запустили в салон, но кондиционеры не включили.