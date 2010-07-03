Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах задержали и отменили 45 рейсов.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили девять и перенесли восемь рейсов.

В Домодедове семь рейсов задержали и 10 отменили. В свою очередь в Шереметьеве отложили 11 рейсов.

Ранее стало известно, что после катастрофы лайнера "Саратовских авиалиний" более 60 пилотов лишились лицензий.