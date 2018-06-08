Пассажиропоток в общественном транспорте увеличится на 5% во время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы ожидают незначительное увеличение пассажиропотока на общественном транспорте во время чемпионата мира по футболу. Предполагается, что он вырастет на 4,5-5%. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"По нашим ожиданиям, столицу посетят от 800 тысяч до 1 миллиона болельщиков. Московский транспорт ежедневно перевозит порядка 19 миллионов пассажиров. Для нас эта цифра увеличится на 4,5-5%. Для транспортного комплекса столицы это незначительное увеличение", – отметил он, передает Агентство "Москва".

Он также подчеркнул, что транспорт комплекс города полностью готов к ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что в Москве во время чемпионата мира по футболу болельщики смогут воспользоваться специальными автобусными маршрутами с литерой S. Восемь таких шаттлов будут курсировать до аэропортов, станций метро, а также к стадионам "Спартак" и "Лужники".

Кроме того, болельщики смогут бесплатно воспользоваться 45-ю действующими маршрутами автобусов, троллейбусов и трамваев, которые проходят вблизи спортивных арен.

В начале июня в AppStore и Google Play стало доступно приложение "Транспортный гид болельщика". Программу разработали, чтобы помочь болельщикам пользоваться бесплатным транспортом во время ЧМ между городами и в самих городах-организаторах. С помощью сервиса можно забронировать билет на бесплатный поезд к матчу или после него.

В сервисе можно найти главные точки притяжения гостей спортивного праздника: стадионы, фан-зоны, вокзалы, аэропорты и центры выдачи паспорта болельщика. Также там можно посмотреть график работы этих объектов, контактный телефон и фотографии мест.