Центр Москвы перекроют из-за празднования 9 Мая

Автомобилистов не пустят на ряд центральных улиц столицы из-за демонстрации и митинга 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Ограничения на участке Страстного бульвара от Большой Дмитровки до Петровки введут с 09:00. А с 11:40 машины не смогут проехать по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда.
Движение откроют по мере прохождения колонны. Кроме того, с 12:45 до 13:00 у водителей не получится проехать и припарковаться на Театральном проезде в районе пересечения с Петровкой.
Ранее сообщалось, что с 9 по 11 мая парковка на столичных улицах будет бесплатной. При этом автомобилистов предупредили, что в воскресенье, 12 мая, в зонах с тарифом 380 рублей в час парковка будет платной.
Какие улицы перекроют в Москве 9 мая
Утром 9 мая на Красной площади пройдет парад, который станет главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка".
Столица продолжает подготовку к 9 Мая. Накануне кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. Внутри кабин можно сфотографироваться с памятным изображением.
Также волонтеры развернули георгиевскую ленту площадью более 2 тысяч квадратных метров на территории Останкинской телебашни в Москве.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.