Центр Москвы перекроют из-за празднования 9 Мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистов не пустят на ряд центральных улиц столицы из-за демонстрации и митинга 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Ограничения на участке Страстного бульвара от Большой Дмитровки до Петровки введут с 09:00. А с 11:40 машины не смогут проехать по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда.

Движение откроют по мере прохождения колонны. Кроме того, с 12:45 до 13:00 у водителей не получится проехать и припарковаться на Театральном проезде в районе пересечения с Петровкой.

Ранее сообщалось, что с 9 по 11 мая парковка на столичных улицах будет бесплатной. При этом автомобилистов предупредили, что в воскресенье, 12 мая, в зонах с тарифом 380 рублей в час парковка будет платной.



Какие улицы перекроют в Москве 9 мая



Утром 9 мая на Красной площади пройдет парад, который станет главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы. Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка".

Столица продолжает подготовку к 9 Мая. Накануне кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. Внутри кабин можно сфотографироваться с памятным изображением.

Также волонтеры развернули георгиевскую ленту площадью более 2 тысяч квадратных метров на территории Останкинской телебашни в Москве.