Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за ухудшения погоды

Фото: телеграм-канал "ГРАНИЦА ГРУЗИИ"

Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что погодные условия ухудшились в Грузии, в связи с чем нельзя обеспечить безопасный проезд по дороге. Кроме того, рекомендацию приостановить движение дала пограничная полиция республики.

В частности, с 06:00 ограничен проезд на участке "Владикавказ – н.п. Ларс" в направлении на выезд из России. Запрет на проезд будет действовать до особого распоряжения.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий РФ и Грузию.

В начале марта в СМИ появилась информация о длинном заторе, растянувшемся на подъезде к Верхнему Ларсу с грузинской стороны. Согласно информации "Яндекс Карт", очередь из машин превышала километр.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии пояснили, что проезд был закрыт в связи с погодными условиями.

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