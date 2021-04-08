Несколько поездов следуют с отклонением от расписания на Казанском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Казанском направлении МЖД несколько поездов следуют с отклонением от расписания, передает пресс-служба АО "Центральная ППК".

"На Казанском направлении в сторону Москвы несколько поездов следуют с отклонением от расписания. МЖД потребовалось дополнительное время для завершения технологического окна для обслуживания инфраструктуры, поэтому поезда временно пропускают по другому пути", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что принимают все необходимые меры для устранения проблемного вопроса.

"Вместе с МЖД работаем над тем, чтобы сократить опоздание и минимизировать количество задержанных поездов", – заключили в пресс-службе.

Ранее из-за инцидента с человеком на путях ряд поездов на Курском направлении Московской железной дороги курсировал с увеличенным интервалом в сторону Москвы. Позднее движение было введено в график.

