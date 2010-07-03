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15:57

"Победу" оштрафуют за высадку пассажиров в терминал без пограничного контроля

транспорт

15:57

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Фото: wikipedia.org /Raimond Spekking

Арбитражный суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" выплатить административный штраф за то, что пассажиров рейса Милан – Москва доставили в терминал внутренних, а не международных линий аэропорта. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел 27 января в аэропорту Внуково. Пассажиров высадили в терминал внутренних рейсов, поэтому они не прибыли в пункт пропуска через государственную границу РФ, чтобы пройти процедуру пограничного контроля. Тем самым авиакомпания допустила попытку массового незаконного пересечения границы.

Пограничный контроль ФСБ во Внукове признал "Победу" виновной в административном правонарушении, ей назначили штраф в размере 450 тысяч рублей. Авиакомпания обжаловала постановление в Арбитражном суде Москвы. Однако суд оставил требования "Победы" без удовлетворения.

В феврале авиакомпания изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета. Теперь у пассажиров есть два варианта – как и раньше, доступно несколько мест багажа размером 36х30х27 сантиметров любого веса либо же провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 сантиметра и весом до 10 килограммов.

транспорт

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