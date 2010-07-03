Волжский бульвар перекрыли для проезда без задержек автобусов "КМ"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение перекрыли на Волжском бульваре для скорейшего проезда компенсационных автобусов в связи с закрытием участка фиолетовой ветки метро. Об этом автомобилистов предупреждает ЦОДД в своем микроблоге в Twitter.

"Чтобы автобусы "КМ" ходили без задержек, закрыто движение на Волжском бульваре", – говорится в сообщении центра. Москвичам напомнили, что до 11 апреля на юго-востоке Москвы лучше пользоваться бесплатными компенсационными автобусами или железной дорогой. На личном транспорте посоветовали ездить только вне вечернего часа пик: либо до 16:00, либо после 20:30.

Чтобы автобусы #КМ ходили без задержек, закрыто движение на Волжском бульваре. Сегодня и до открытия метро по ЮВАО лучше передвигаться на КМ или ЖД, а если очень надо на автомобиле, то либо до 16:00, либо уже после 20:30. pic.twitter.com/xGeqdlJLNk — ЦОДД (@gucodd) 8 апреля 2019 г.



Ранее сотрудники ЦОДД подчеркнули, что 8 апреля дорожная ситуация в городе будет сложной. В частности, на трафик повлияют международные визиты высшего уровня, а также дождь и сильный ветер.

Участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закрыт с 6 по 10 апреля включительно для строительства Некрасовской линии метро. Ожидается, что к обычному режиму работы подземка вернется в четверг, 11 апреля. При этом заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин не исключил, что работы могут завершить раньше срока.