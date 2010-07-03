В метро открыли все кассы на прилегающих к закрытому участку станциях

На станциях, прилегающих к районам перекрытий южного участка фиолетовой линии метро, открыты все кассы. Основному персоналу помогают 60 дополнительных кассиров.

Билеты "Единый" на одну поездку пассажиры могут дополнительно приобрести на станциях "Таганская", "Курская", "Комсомольская", "Марксистская", "Пролетарская", "Крестьянская застава", "Волжская", "Люблино", "Братиславская", "Электрозаводская", "Авиамоторная", "Чкаловская". Внутри вестибюлей работают стойки и мобильные кассиры. Рядом со станциями дежурят кассы-автомобили – там пассажиры могут купить билеты за наличные.

"Метрополитен в режиме онлайн отслеживает количество пассажиров на всех станциях и готов при необходимости переместить машины к другим станциям, где они будут необходимы", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы подземки.

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро закрыт до утра 11 апреля. Поезда не ходят от "Пролетарской" до "Котельников". Ограничения необходимы для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

В районе закрытого участка организовано четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде городских маршрутов увеличено количество автобусов и троллейбусов, добавлены экспрессы. 14 регулярных маршрутов на четыре дня стали бесплатными.

На закрытом участке метро увеличено количество бесплатных регулярных маршрутов

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, закрытый участок могут открыть досрочно. Это произойдет, если проходческие работы по строительству новой Некрасовской линии подземки будут идти с опережением.

Ранее сообщалось, что в первые два дня закрытия участка пассажиры оформили более 80 тысяч бесплатных билетов на пригородные поезда. Билеты оформляются для проезда между ж/д станциями на маршрутах Текстильщики – Каланчевская (Курское направление) и Люберцы-1 – Казанский вокзал (Казанское направление).