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Москва 24

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транспорт

03:45

Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены вылетов самолетов происходят в столичных аэропортах. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

По данным сервиса, всего изменения затронули 104 рейса.

Больше всего корректировок случилось во Внуково. Там задержали 7 вылетов, при этом 45 взлетов отменили вовсе.

В Домодедово перенесли время вылета для двух лайнеров. Кроме того, 14 рейсов там отменили.

В свою очередь в Шереметьево 10 рейсов задержали и 26 отменили.

Ранее в ночь на 6 марта в столичных аэропортах задержали и отменили более 130 рейсов.

Больше всего корректировок было внесено в расписание Шереметьево. Там отменили 44 рейса и задержали 12.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям ограничить рейсы за рубеж

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