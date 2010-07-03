Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах задержали и отменили 20 рейсов.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили четыре рейса и один отменили.

В свою очередь в аэропорту Шереметьево задержано четыре, а в Домодедове перенесли 11 рейсов.