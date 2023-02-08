Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную рейтингу автомобилей в России

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

9 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам ежегодного онлайн-исследования "Рейтинги Авто года в России".

О конкурсе, а также о будущем российского автомобильного рынка будут рассказывать:



председатель премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников;

директор Евразийского бюро медиакорпорации Китая Вань Бинь;

советник и официальный представитель Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббас Мослем;

журналист, автоэксперт Игорь Моржаретто.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!