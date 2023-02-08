13:56События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную рейтингу автомобилей в России
Фото: depositphotos/dmitrimaruta
9 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам ежегодного онлайн-исследования "Рейтинги Авто года в России".
О конкурсе, а также о будущем российского автомобильного рынка будут рассказывать:
- председатель премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников;
- директор Евразийского бюро медиакорпорации Китая Вань Бинь;
- советник и официальный представитель Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббас Мослем;
- журналист, автоэксперт Игорь Моржаретто.
Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!