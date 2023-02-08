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13:56

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную рейтингу автомобилей в России

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

9 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам ежегодного онлайн-исследования "Рейтинги Авто года в России".

О конкурсе, а также о будущем российского автомобильного рынка будут рассказывать:

  • председатель премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников;
  • директор Евразийского бюро медиакорпорации Китая Вань Бинь;
  • советник и официальный представитель Евразийского делового совета по Ирану Мирзаи Гази Аббас Мослем;
  • журналист, автоэксперт Игорь Моржаретто.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

транспортавтопресс-конференция

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