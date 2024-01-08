РЖД не исключили задержки поездов у станции Сан-Донато в Свердловской области

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Российские железные дороги не исключили вероятность задержки поездов у станции Сан-Донато в Свердловской области в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами после инцидента на путях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Там уточнили, что движение поездов на участке Нижний Тагил – Гороблагодатская в настоящее время ограничено.

"Сегодня, 8.01.2024, с 16:50 местного времени ограничено движение поездов по станции Сан-Донато (участок Нижний Тагил – Гороблагодатская Свердловской железной дороги) в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что задержаться могут поезда № 7075 Екатеринбург – Бокситы ("Ласточка"), № 7076 Нижний Тагил – Екатеринбург ("Ласточка"), № 6865 Нижний Тагил – Серов, № 6885 Нижний Тагил – Качканар, № 6827 Нижний Тагил – Азиатская, № 6466 Нижний Тагил – Екатеринбург, а также № 6834 Чусовская – Нижний Тагил.

Ранее стало известно, что на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел хлопок. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что пострадавших нет. Железнодорожная инфраструктура также цела, добавили в ведомстве.

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