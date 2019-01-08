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02:03

Телевизоры планируют установить во всех автобусах Мострансавто

транспорт

02:03

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В автобусах ГУП Московской области "Мострансавто" появятся телевизоры, передает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление Анны Кротовой, первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По ее словам, телевизоры начнут устанавливать в марте. В первой половине года все автобусы будут оборудованы. Соглашение для реализации проекта планируется подписать в феврале 2019 года.

Как пояснила Кротова, это будет концессия. Мострансавто даже заработает на том, что предоставит место для размещения экранов. Возврат инвестиций инвестором будет за счет продажи эфирного времени.

В рамках тестирования системы телевизоры уже установлены на ряде маршрутов и пользуются большим успехом.

Ранее сообщалось, что в ночь на Рождество городской транспорт Москвы работал дольше обычного и перевез более 400 тысяч человек.

транспорт

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