Движение на серой ветке метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено и полностью введено в график, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Инфраструктура работает штатно. Ранее сообщалось, что движение полностью отсутствует от станции "Чеховская" до станции "Отрадное". В обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами.

В подземке рассказали, что остановка была вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино".

"Таков порядок – при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок", – говорится в сообщении.