Сбой в движении произошел на участке серой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбой в движении поездов произошел на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Движение полностью отсутствует от станции "Чеховская" до станции "Отрадное". В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами.

О причинах сбоя не говорится. В то же время службы метро прилагают все усилия для восстановления движения.

29 ноября движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Спартак" и "Беговая" приостанавливалось из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.