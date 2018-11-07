Москвичей предупредили об осложнении движения в Хамовниках

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

ЦОДД предупредил москвичей о возможных осложнениях движения в районе Хамовники из-за проведения футбольного матча на стадионе "Лужники".

В частности, осложнения могут возникнуть на дублере Комсомольского проспекта, на улице Хамовнический вал, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой эстакаде. Горожанам рекомендуют добираться на матч на метро и МЦК.

Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств действуют на ул. Доватора от улицы Хамовнический вал до улицы 3-я Фрунзенская, на улице 10-летия Октября между улицами Усачева и Доватора, на улице 3-я Фрунзенская от улицы Доватора до улицы Ефремова и на улице Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая.

После матча – в 22:45 – по этим участкам перекроют проезд. Водителей просят соблюдать ПДД, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временным изменениям.

Вечером в среду, 7 ноября, на стадионе "Лужники" состоится матч между ЦСКА и "Ромой" в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Из-за игры режим работы МЦК продлен до двух часов ночи.