Поезд Москва–Париж задержали в Польше из-за урагана в Германии

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Поезд Москва–Париж задержали в Польше из-за штормового циклона "Ксавье" в Германии. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

"Поезд №23 Москва–Париж остановлен на станции Жепин. По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере–Берлин ожидается к середине дня 7 октября", – говорится в сообщении.

Штормовой циклон привел в Германии стал причиной гибели семи человек, десятки пострадали. Штормовой циклон стал причиной отмены рейсов в аэропортах Бремена и Гамбурга, а также привел к задержкам в воздушных гаванях Берлина.

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