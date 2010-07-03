Компенсационные маршруты запустят на Ярославском направлении МЖД

Компенсационные автобусы запустят 7 сентября на участке Ярославского направления МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу АО "ЦППК".
"7 сентября на Ярославском направлении будут курсировать компенсационные автобусы. Они назначены на время путевых работ на участке Пушкино – Софрино – Хотьково", – предупредили в компании.
Отмечается, что компенсационные автобусы будут курсировать по шести маршрутам на участках Пушкино – Заветы Ильича, Пушкино – Правда и Зеленоградская – Софрино.
"Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте", – отметили в пресс-службе.
ЦППК напоминает пассажирам о необходимости учитывать данную информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении или на остановочных пунктах.
Ранее стало известно о запуске компенсационных маршрутов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. Автобусы будет курсировать на участке с 9 по 13 сентября.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.