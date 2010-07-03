Компенсационные маршруты запустят на Ярославском направлении МЖД

Компенсационные автобусы запустят 7 сентября на участке Ярославского направления МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу АО "ЦППК".

"7 сентября на Ярославском направлении будут курсировать компенсационные автобусы. Они назначены на время путевых работ на участке Пушкино – Софрино – Хотьково", – предупредили в компании.

Отмечается, что компенсационные автобусы будут курсировать по шести маршрутам на участках Пушкино – Заветы Ильича, Пушкино – Правда и Зеленоградская – Софрино.

"Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте", – отметили в пресс-службе.

ЦППК напоминает пассажирам о необходимости учитывать данную информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении или на остановочных пунктах.

Ранее стало известно о запуске компенсационных маршрутов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. Автобусы будет курсировать на участке с 9 по 13 сентября.