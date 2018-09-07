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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график после незначительного увеличения интервалов. Об этом рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии по техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов между станциями "Алтуфьево" и "Отрадное", – отметили в пресс-службе. Отмечается, что движение было оперативно введено в график.

Ранее Московский метрополитен опроверг информацию в СМИ о возгорании вагона поезда на станции "Тимирязевская".