Новая пешеходная зона появилась у станции метро "Красные ворота"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Перед историческим вестибюлем станции метро "Красные ворота" на улице Садово-Черногрязская появилась пешеходная зона, сообщает Центр организации дорожного движения правительства. Водителей предупреждают об изменении организации дорожного движения на прилегающих улицах.

Теперь въезд на Мясницкий проезд будет осуществляться с Хоромного тупика и Боярского переулка, а выезд с Боярского переулка – на Мясницкий проезд и Хоромный тупик.

Пешеходная зона создаст комфортное пространство для более чем 50 тысяч человек, которые ежедневно посещают станцию метро "Красные ворота", а также позволит избежать ситуации с перестроением транспорта через пять полос Садового кольца при выезде с Боярского переулка в сторону Лермонтовской площади. На участке снизится вероятность ДТП и повысится пропускная способность.

Ранее сообщалось, что в столице изменилась схема поворота на Пятницкую улицу на Садовом кольце. Автомобилисты смогут выезжать туда через 3-й Монетчиковский переулок. Это поможет разгрузить дублер Валовой улицы на 20 процентов благодаря перераспределению потоков. Водителям потребуется примерно пять-семь минут на разворот над тоннелем на Валовой улице в самое загруженное время.

Кроме того, схема движения транспорта обновится почти на двух десятках улиц в центре Москвы. Через 14 улиц пройдут шесть новых выделенных полос, предназначенных только для общественного транспорта. Для автомобилистов появятся новые развороты, изменятся съезды и повороты. В центре также обустроят пешеходные зоны и велодорожки. Подробности – в тексте портала Москва 24.