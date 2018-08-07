Новую разворотную площадку для автобусов открыли у станции метро "Владыкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новую разворотную площадку для автобусов открыли у южного вестибюля станции метро "Владыкино", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадка позволит соблюдать тактовое движение и выпускать транспорт на маршрут точно по графику.

В Мосгортрансе отметили, что автобусы теперь станут следовать регулярнее на 20%, а интервалы ожидания транспорта сократятся на пять–семь минут.

Изменения коснутся автобусных маршрутов М9 (Метро "Владыкино" – Метро "Китай-город"), Т3 (Метро "Владыкино" – Метро "Маяковская") и Т29 (Метро "Владыкино" – Метро "Динамо").

Ежедневно этими маршрутами пользуются в общей сложности 40 тысяч пассажиров.

Ранее стало известно, что первые электробусы в Москве появятся в сентябре. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Полностью Москва перейдет на такой вид транспорта в 2030 году.