Новую разворотную площадку для автобусов открыли у станции метро "Владыкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новую разворотную площадку для автобусов открыли у южного вестибюля станции метро "Владыкино", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Площадка позволит соблюдать тактовое движение и выпускать транспорт на маршрут точно по графику.
В Мосгортрансе отметили, что автобусы теперь станут следовать регулярнее на 20%, а интервалы ожидания транспорта сократятся на пять–семь минут.
Изменения коснутся автобусных маршрутов М9 (Метро "Владыкино" – Метро "Китай-город"), Т3 (Метро "Владыкино" – Метро "Маяковская") и Т29 (Метро "Владыкино" – Метро "Динамо").
Ежедневно этими маршрутами пользуются в общей сложности 40 тысяч пассажиров.
Ранее стало известно, что первые электробусы в Москве появятся в сентябре. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
Полностью Москва перейдет на такой вид транспорта в 2030 году.
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