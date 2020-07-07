Посвященный работе врачей поезд запустят в метро осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Осенью в столичном метро запустят тематический поезд, посвященный работе врачей и санитарных служб города, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Мы хотим присоединиться к акции благодарности врачам, которые работали в этот непростой период", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, запуская этот поезд, власти хотят выразить поддержку людям, которые все это время работали в крайне жестких условиях, даже в красных и оранжевых зонах.

В оформлении поезда состава используют в том числе и фан-арты. Присылать их можно в @to_deptrans_bot.

Ранее на Кольцевой линии столичной подземки появился тематический поезд, который посвятили фотофестивалю "Московский транспорт". Данный состав оформили снимками победителей конкурса.

Победу в одноименном конкурсе одержали участники в 10 различных номинациях. Кроме того, в этом составе пассажиры метро найдут интересные факты о каждом виде московского транспорта.

Поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. Его запустили 3 июля. При этом церемония награждения победителей конкурса проходила в формате онлайн-трансляции.