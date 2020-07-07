Посвященный работе врачей поезд запустят в метро осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Осенью в столичном метро запустят тематический поезд, посвященный работе врачей и санитарных служб города, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"Мы хотим присоединиться к акции благодарности врачам, которые работали в этот непростой период", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, запуская этот поезд, власти хотят выразить поддержку людям, которые все это время работали в крайне жестких условиях, даже в красных и оранжевых зонах.
В оформлении поезда состава используют в том числе и фан-арты. Присылать их можно в @to_deptrans_bot.
Ранее на Кольцевой линии столичной подземки появился тематический поезд, который посвятили фотофестивалю "Московский транспорт". Данный состав оформили снимками победителей конкурса.
Победу в одноименном конкурсе одержали участники в 10 различных номинациях. Кроме того, в этом составе пассажиры метро найдут интересные факты о каждом виде московского транспорта.
Поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. Его запустили 3 июля. При этом церемония награждения победителей конкурса проходила в формате онлайн-трансляции.
"Это наш город": тематический поезд "Путь к Победе" запустили в метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: