Движение автобусов у стадиона "Спартак" изменится после трансляции матча Россия-Хорватия

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Движение ряда автобусов изменится после трансляции матча Россия-Хорватия в фан-зоне у стадиона "Спартак". Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "МосТрансПроект".
Отмечается, что автобусы не будут останавливаться на остановках: №88, №456, №248, №904, №904к – у остановки "Метро Тушинская", №88, №456, №248 – у остановки "Клуб им. Чкалова", при движении в центр.
Около стадиона "Спартак" 7 июля откроется фан-зона, где установят восемь экранов для просмотра матчей чемпионата мира по футболу. Там будут созданы все условия для болельщиков, чтобы они могли поддерживать любимые команды.
Там можно будет посмотреть матчи четвертьфинала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и встречу сборных России и Хорватии в 21:00.
Ранее сообщалось, что схема транспортного обеспечения фан-зоны у стадиона "Спартак" находится на стадии проработки. Есть некоторые ньюансы в связи с тем, что отведенная площадка использовалась для проведения матчей, а не для фан-зоны.
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