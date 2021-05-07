Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

14:48

Посвященный подвигу Подольских курсантов электропоезд запустили в Подмосковье

транспорт

Фото: пресс-служба ЦППК

В Подмосковье запустили поезд, рассказывающий о подвиге Подольских курсантов, сообщает пресс-служба ЦППК.

Инициатором запуска стал житель Подольска. С предложением он обратился к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову. Идею поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В реализации проекта помогла ЦППК.

Первый рейс электропоезда "Подольские курсанты" отправился от станции "Подольск". Каждый вагон украшен красными полосами и памятными надписями, головные вагоны украшают изображения лент и звезд. Внутри вагонов разместили плакаты с описанием подвигов, хроникой, именами и фотографиями.

"Сегодня здесь с нами запускают поезд в первый рейс члены семей Подольских курсантов. У нас есть возможность поблагодарить их за подвиг их предков, которые своим мужеством, отвагой, массовым героизмом и самопожертвованием сорвали гитлеровский план молниеносного захвата Москвы", – отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Уточняется, что для проекта ЦППК выделила электропоезд серии ЭП2Д в одиннадцативагонном исполнении. Он будет курсировать на Курском и Рижском направлениях между Шаховской и Серпуховом.

"Ежедневно со станций этого участка отправляются свыше 320 тысяч человек. Мы будем стараться назначать этот электропоезд на маршруты и в часы пик, чтобы как можно больше людей узнало подробности о подольских курсантах", – отметил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

В данных поездах установлены мягкие кресла, крепления для велосипедов, обустроена система климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. Также вагоны позволят беспрепятственно передвигаться маломобильных пассажирам.

Во время запуска поезда присутствовали члены семей Подольских курсантов, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, исполнительный директор ЦППК Иван Конев, глава городского округа Подольск Николай Пестов, советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.

Ранее сообщалось, что проект о роли искусства в победе в Великой Отечественной войне запускают постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы. Площадкой для реализации идеи станут Twitter и Facebook.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать