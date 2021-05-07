Посвященный подвигу Подольских курсантов электропоезд запустили в Подмосковье

Фото: пресс-служба ЦППК

В Подмосковье запустили поезд, рассказывающий о подвиге Подольских курсантов, сообщает пресс-служба ЦППК.

Инициатором запуска стал житель Подольска. С предложением он обратился к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову. Идею поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В реализации проекта помогла ЦППК.

Первый рейс электропоезда "Подольские курсанты" отправился от станции "Подольск". Каждый вагон украшен красными полосами и памятными надписями, головные вагоны украшают изображения лент и звезд. Внутри вагонов разместили плакаты с описанием подвигов, хроникой, именами и фотографиями.

"Сегодня здесь с нами запускают поезд в первый рейс члены семей Подольских курсантов. У нас есть возможность поблагодарить их за подвиг их предков, которые своим мужеством, отвагой, массовым героизмом и самопожертвованием сорвали гитлеровский план молниеносного захвата Москвы", – отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Уточняется, что для проекта ЦППК выделила электропоезд серии ЭП2Д в одиннадцативагонном исполнении. Он будет курсировать на Курском и Рижском направлениях между Шаховской и Серпуховом.

"Ежедневно со станций этого участка отправляются свыше 320 тысяч человек. Мы будем стараться назначать этот электропоезд на маршруты и в часы пик, чтобы как можно больше людей узнало подробности о подольских курсантах", – отметил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

В данных поездах установлены мягкие кресла, крепления для велосипедов, обустроена система климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. Также вагоны позволят беспрепятственно передвигаться маломобильных пассажирам.

Во время запуска поезда присутствовали члены семей Подольских курсантов, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, исполнительный директор ЦППК Иван Конев, глава городского округа Подольск Николай Пестов, советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.

Ранее сообщалось, что проект о роли искусства в победе в Великой Отечественной войне запускают постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы. Площадкой для реализации идеи станут Twitter и Facebook.

