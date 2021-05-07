Посвященный подвигу Подольских курсантов электропоезд запустили в Подмосковье

Фото: пресс-служба ЦППК
В Подмосковье запустили поезд, рассказывающий о подвиге Подольских курсантов, сообщает пресс-служба ЦППК.
Инициатором запуска стал житель Подольска. С предложением он обратился к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову. Идею поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В реализации проекта помогла ЦППК.
Первый рейс электропоезда "Подольские курсанты" отправился от станции "Подольск". Каждый вагон украшен красными полосами и памятными надписями, головные вагоны украшают изображения лент и звезд. Внутри вагонов разместили плакаты с описанием подвигов, хроникой, именами и фотографиями.
"Сегодня здесь с нами запускают поезд в первый рейс члены семей Подольских курсантов. У нас есть возможность поблагодарить их за подвиг их предков, которые своим мужеством, отвагой, массовым героизмом и самопожертвованием сорвали гитлеровский план молниеносного захвата Москвы", – отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Уточняется, что для проекта ЦППК выделила электропоезд серии ЭП2Д в одиннадцативагонном исполнении. Он будет курсировать на Курском и Рижском направлениях между Шаховской и Серпуховом.
"Ежедневно со станций этого участка отправляются свыше 320 тысяч человек. Мы будем стараться назначать этот электропоезд на маршруты и в часы пик, чтобы как можно больше людей узнало подробности о подольских курсантах", – отметил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.
В данных поездах установлены мягкие кресла, крепления для велосипедов, обустроена система климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. Также вагоны позволят беспрепятственно передвигаться маломобильных пассажирам.
Во время запуска поезда присутствовали члены семей Подольских курсантов, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, исполнительный директор ЦППК Иван Конев, глава городского округа Подольск Николай Пестов, советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.
Ранее сообщалось, что проект о роли искусства в победе в Великой Отечественной войне запускают постпредства России и других стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы. Площадкой для реализации идеи станут Twitter и Facebook.
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