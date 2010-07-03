Дополнительные "Ласточки" между Москвой и Санкт-Петербургом запустят в майские праздники

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Четыре дополнительных "Ласточки" между Москвой и Санкт-Петербургом запустят в майские праздники – 8, 9, 11 и 12 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

"Учитывая высокий спрос пассажиров на поездки в майские праздники, ОАО "РЖД" назначает 8, 9, 11 и 12 мая дополнительные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Санкт-Петербургом", – говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать сдвоенными составами.

Отмечается, что продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. "Цены фиксированные – 1 тысяча 702 рубля", – говорится в сообщении.

Кроме того, для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, при оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" цена обратного билета будет ниже на 20%.

Также поезда на МЦК будут ездить по режиму выходного дня с 9 по 12 мая. С 12:30 до 18:00 ожидание поезда составит до пяти минут, в остальное время – 10 минут.

Ранее стало известно, что почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.

По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.