Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 7 апреля, в вечерние часы в Москве прогнозируются дорожные заторы до 8 баллов, из-за чего автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщаетcя в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"ЦОДД: движение оцениваем в 6 баллов. В центре ожидаем до 8 – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении.

По информации организации, час пик в пятницу начнется с 16:00. Начиная с указанного времени в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону Московской области могут наблюдаться дорожные заторы.

Сейчас, по информации центра, движение затруднено на Садовом кольце на подъезде к Большому Краснохолмскому мосту, на ТТК в районе Сущевского Вала и на МКАД в районе Липецкой улицы.

Водителям автотранспорта рекомендовали соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также быть внимательными и не отвлекаться на посторонние вещи за рулем.

До этого автомобилистов предупредили, что с 3 апреля до 25 августа в столичном Мукомольном проезде будет ограничено движение. Двустороннее движение организуют по одной полосе в сторону первого корпуса дома № 9 по Мукомольному проезду. В период перекрытия будут проводиться работы по строительству инженерных сетей.

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