Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Задержки и отмены вылетов самолетов происходят в столичных аэропортах. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

По данным сервиса, всего изменения затронули 58 рейсов.

Больше всего корректировок случилось во Внуково. Там задержали 6 вылетов, при этом 21 взлет отменили вовсе.

В Домодедово перенесли время вылета для двух лайнеров. Кроме того, 11 рейсов там отменили.

В свою очередь в Шереметьево 12 рейсов задержали и 6 отменили.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее в ночь на 6 марта в столичных аэропортах задержали и отменили более 130 рейсов.

Больше всего корректировок было внесено в расписание Шереметьево. Там отменили 44 рейса и задержали 12.