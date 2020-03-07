"Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Тегеран

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Авиакомпания "Аэрофлот" сократит с 8 марта количество рейсов в Иран с пяти до одного в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево – Тегеран – Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Венецианский карнавал завершили раньше срока из-за коронавируса. Все основные его мероприятия, включая знаменитые "полет ангела" и "шествие Марий", на момент преждевременного закрытия уже состоялись.

Также стало известно, что миланский театр "Ла Скала" отменил спектакли из-за уханьской пневмонии. Помимо этого, в экстренном порядке была закрыта одна из крупнейших в городе художественных галерей "Брера".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.