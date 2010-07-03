Модный приговор: дефиле и консультации стилистов подарят пассажиркам метро

Сотрудники метро начали поздравлять пассажирок в канун Международного женского дня. В подземке открыли импровизированную бьюти-зону и организовали консультации стилистов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.
Среди запланированных мероприятий есть развлекательные и познавательные. За создание настроения отвечают танцоры и музыканты. Получить приглашение на танец 7 марта можно на "Площади Революции", а на площадках "Музыки в метро" музыканты по просьбе пассажирок исполнят любые мелодии.
"Не обошлись мы и без ставших уже традиционными акций – раздаем цветы и устраиваем консультации стилистов", – сказала Темникова, уточнив, что некоторые мероприятия организованы совместно с программой лояльности карты "Тройка"-"Город".
В четверг в подземке также пройдет показ мод. Кроме того, актеры напомнят пассажирам об истории возникновения праздника.
"Для пассажирок будет организована импровизированная бьюти-зона на станциях "Площадь Революции", "Курская", "Парк Культуры", "Комсомольская" Кольцевой линии, "Киевская" Арбатско-Покровской линии и "Пушкинская", – добавили в пресс-службе.
Свои поздравления также приготовили артисты оркестра столичного главка МЧС и Академического хора Московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что к 8 Марта тюльпаны будут дарить в 11 парках столицы. Специально для посетительниц подготовят свыше 15 тысяч белых и розовых цветов.
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