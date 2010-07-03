Более 17 тысяч учащихся пополнили карты москвича в приложении

Более 17 тысяч учащихся пополнили карты москвича в мобильном приложении "Метро Москвы" с прошлого года, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты – это свыше 10 процентов пассажиров подземки. Им доступны льготы на проезд. Месячный проездной на метро для учащихся стоит 395 рублей, на наземный транспорт – 260. Для проезда на общественном транспорте по карте москвича нужно иметь при себе студенческий билет.
Благодаря новой дополнительной функции учащимся не нужно обращаться в кассы метро и киоски Мосгортранса, а также пользоваться автоматами по продаже билетов нового типа. Записать льготный проездной можно через смартфон на Android с модулем NFC, который поддерживает работу с картами москвича и "Тройкой".
За два года приложение "Метро Москвы" установили почти два миллиона пассажиров. Число скачиваний ежедневно растет на 3-4 тысячи.
Пассажиры чаще всего заходят в приложение для построения маршрута поездки. Помимо этого, пользователи с его помощью оплачивают проезд и читают новости о метрополитене.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.