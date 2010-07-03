Более 17 тысяч учащихся пополнили карты москвича в приложении

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Более 17 тысяч учащихся пополнили карты москвича в мобильном приложении "Метро Москвы" с прошлого года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты – это свыше 10 процентов пассажиров подземки. Им доступны льготы на проезд. Месячный проездной на метро для учащихся стоит 395 рублей, на наземный транспорт – 260. Для проезда на общественном транспорте по карте москвича нужно иметь при себе студенческий билет.

Благодаря новой дополнительной функции учащимся не нужно обращаться в кассы метро и киоски Мосгортранса, а также пользоваться автоматами по продаже билетов нового типа. Записать льготный проездной можно через смартфон на Android с модулем NFC, который поддерживает работу с картами москвича и "Тройкой".

За два года приложение "Метро Москвы" установили почти два миллиона пассажиров. Число скачиваний ежедневно растет на 3-4 тысячи.

Пассажиры чаще всего заходят в приложение для построения маршрута поездки. Помимо этого, пользователи с его помощью оплачивают проезд и читают новости о метрополитене.