Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:30

На участке объездной дороги Симферополя запустили движение

транспорт дороги авто

13:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для движения транспорта открыли девятикилометровый участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки. Одним из первых по новому участку проехал глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

"Сегодня мы открываем транзитное движение на участке трассы Дубки – Левадки. Это важный этап развития транспортной инфраструктуры Крыма", – сказал Аксенов журналистам.

Предполагается, что новый участок снизит нагрузку на городскую дорожную сеть. Кроме того, в рамках проекта построили три путепровода и одну двухуровневую развязку. Стоимость строительства составила более шести миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в Крыму открыли для движения транспорта две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска. Первую очередь трассы "Таврида", протяженностью 190 километров, будут открывать постепенно.

Скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя, когда дорогу введут в эксплуатацию в 2020 году, составит 90 км/час.

транспорт дороги авто

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика