На участке объездной дороги Симферополя запустили движение

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для движения транспорта открыли девятикилометровый участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки. Одним из первых по новому участку проехал глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

"Сегодня мы открываем транзитное движение на участке трассы Дубки – Левадки. Это важный этап развития транспортной инфраструктуры Крыма", – сказал Аксенов журналистам.

Предполагается, что новый участок снизит нагрузку на городскую дорожную сеть. Кроме того, в рамках проекта построили три путепровода и одну двухуровневую развязку. Стоимость строительства составила более шести миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в Крыму открыли для движения транспорта две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска. Первую очередь трассы "Таврида", протяженностью 190 километров, будут открывать постепенно.

Скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя, когда дорогу введут в эксплуатацию в 2020 году, составит 90 км/час.