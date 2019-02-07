На участке объездной дороги Симферополя запустили движение

Для движения транспорта открыли девятикилометровый участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки. Одним из первых по новому участку проехал глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.
"Сегодня мы открываем транзитное движение на участке трассы Дубки – Левадки. Это важный этап развития транспортной инфраструктуры Крыма", – сказал Аксенов журналистам.
Предполагается, что новый участок снизит нагрузку на городскую дорожную сеть. Кроме того, в рамках проекта построили три путепровода и одну двухуровневую развязку. Стоимость строительства составила более шести миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что в Крыму открыли для движения транспорта две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска. Первую очередь трассы "Таврида", протяженностью 190 километров, будут открывать постепенно.
Скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя, когда дорогу введут в эксплуатацию в 2020 году, составит 90 км/час.
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