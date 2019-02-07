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02:11

В Босфоре застряли танкеры с нефтью

транспорт

02:11

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Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Нефтяные танкеры застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, информирует агентство Bloomberg.

Сообщается, что перед проливами задерживаются 55 танкеров. Среди них есть суда из России и Казахстана, следующие из Черного моря на юг. Они перевозят нефть в общем объеме 41 миллиона баррелей.

По новым правилам суда, ожидают прохода через Босфор и Дарданеллы около 16 дней. На практике этот срок не превышает 5-6 дней. Танкеры, движущиеся в обратном направлении, задерживаются в проливах примерно на 2 недели.

В конце января сообщалось о возникновении самых длинных с 2014 года очередей танкеров в проливах. Заторы вызвали введенные Турцией в сентябре 2018 года новые стандарты прохода судов через проливы. Согласно им, большее количество судов должно сопровождаться буксирами.

транспорт

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