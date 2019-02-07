Расписание электричек Белорусского направления изменится в феврале

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

График движения ряда электричек Белорусского направления МЖД будет скорректирован в связи с развитием инфраструктуры, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе столичной магистрали, с 9 по 28 февраля на данном направлении МЖД продолжатся работы по модернизации контактной сети. В перспективе это позволит открыть движение по четвертому главному пути и пустить электрички на участке Одинцово-Лобня.

Сокращать количество пригородных поездов в часы пик не будут, так как работы на участке Одинцово-Кунцево-1-Фили пройдут во время дневных (с 12:55 до 14:40) и ночных (с 00:10 до 5:10) "технологических окон".

Сообщается, что на время работ в ночное время поезда в сторону Москвы будут следовать по соседним путям. В связи с чем внесены изменения в расписание пригородных поездов. У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия в пункт назначения.

Несколько электричек выведут из расписания, в том числе 4 дневных экспресса, курсирующие между Москвой и Одинцово. Временное расписание будет актуально с 9 по 28 февраля включительно.

Ранее сообщалось, что на участке Москва – Одинцово Белорусского направления МЖД запустили два поезда "Иволга". Они выполняют экспресс-рейсы между станцией Одинцово и Белорусским вокзалом.

Поезда следуют без остановок на промежуточных станциях. Время в пути составляет 21 минуту. Предполагается, что в будущем эти "Иволги" будут курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам.