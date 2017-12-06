Аэрофлот компенсирует пассажирам задержку рейсов 1 декабря

Фото: ТАСС/пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"
Авиакомпания "Аэрофлот" предоставит компенсации пассажирам шести рейсов, которые были задержаны 1 декабря, в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Деньги или авиамили получат пассажиры рейсов в Гонконг, Амстердам, Пхукет, Прагу, Берлин и Владивосток. Компенсации дадут и тем, кто отказался от перелета.
Всем, кто летел эконом-классом выплатят по пять тысяч рублей, а пассажирам бизнесс-класса по десять тысяч рублей. В качестве альтернативы предлагается 10 и 20 тысяч аэромиль соответственно.
Всего 1 и 2 декабря было задержано на два часа и больше примерно 40 рейсов "Аэрофлота". Проблемы возникли из-за ожидания разрешения от аэропортовых служб, поясняли в компании.
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