Ночной трамвай №3 не будет ходить до 12 октября

Ночной трамвайный маршрут №3 отменят в связи с ремонтными работами. Он не будет ходить в ночь на 7, 8, 9, 10, 11 и на 12 октября.

По сообщению пресс-службы столичного департамента транспорта, последний трамвай № 3 от станции метро "Тульская" к станции "Пролетарская" будет отправляться в 22.39, от станции метро "Пролетарская" к Балаклавскому проспекту - в 22.54, от станции метро "Павелецкая" к Балаклавскому проспекту - в 23.05.

Кроме того, из-за ремонта изменится расписание трамваев №№35, 38 и 39. Последний трамвай № 35 от станции метро "Нагатинская" к Новоконной площади проследует в 23.06, от станции метро "Павелецкая" к Нагатино - в 22.02, от станции метро "Павелецкая" к Новоконной площади - в 23.28, от станции метро "Пролетарская" к Нагатино - в 21.55 и от станции метро "Тульская" к Новоконной площади в 23:18. Затем трамвай №35 будет курсировать по маршруту "Новоконная площадь – станция метро "Пролетарская" – Угрешская улица".

Последний трамвай № 38будет отправляться: от станции метро "Пролетарская" к Черемушкам в 21.55, от станции метро "Павелецкая" к Черемушкам в 22:00, от станции метро "Тульская" к Черемушкам в 22.15 и от Черемушек до станции метро "Пролетарская" в 22.50.

Трамвай № 39 совершит последний рейс в 22.22 (от станции метро "Университет" к станции "Пролетарская"), в обратную сторону в 23.06, от станции метро "Тульская" к станции "Пролетарская" - в 22.51, от станции метро "Ленинский проспект" к станции "Пролетарская" - в 22.41, от станции метро "Павелецкая" к станции метро "Университет" - в 23.16. Затем трамвай будет работать на участке: станция "Университет" – платформа ЗИЛ.

Одновременно с 22.00 будет курсировать ночной маршрут автобуса № 3н "Станция метро "Пролетарская" – "Улица Академика Янгеля" с интервалами 30 минут.