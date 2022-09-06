Поезд Русского географического общества запустят в московском метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Русское географическое общество и Московский метрополитен запустят во вторник, 6 сентября, новый поезд "Россия в объективе". Об этом сообщает ТАСС.
Поезд будет полгода ходить по Серпуховско-Тимирязевской ветке. Его дизайн выполнен на основе фотографий участников конкурса "Самая красивая страна", отмечается в материале.
Каждый вагон представляет собой отдельную локацию: Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, плато Путорана, озеро Байкал, Ленские столбы, Камчатка. Кроме того, отсканировав QR-код, пассажиры смогут спланировать свое путешествие по самым живописным местам России.
Ранее сообщалось, что новый тематический поезд в честь 10-летия Новой Москвы запустили на Сокольнической линии столичного метро. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что власти города стараются сделать поездки в транспорте не только безопасными, быстрыми и комфортными, но и интересными.
До этого стало известно, что в сентябре около тысячи новых турникетов появится на станциях метро Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линий.
Как отметил Ликсутов, до конца года все турникеты метро будут оборудованы для приема банковской карты. Он добавил, что новое оборудование изготовлено отечественными производителями с использованием российского программного обеспечения.
"Это наш город": более 600 млн рублей сэкономили пассажиры метро и МЖД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: