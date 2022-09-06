Поезд Русского географического общества запустят в московском метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Русское географическое общество и Московский метрополитен запустят во вторник, 6 сентября, новый поезд "Россия в объективе". Об этом сообщает ТАСС.

Поезд будет полгода ходить по Серпуховско-Тимирязевской ветке. Его дизайн выполнен на основе фотографий участников конкурса "Самая красивая страна", отмечается в материале.

Каждый вагон представляет собой отдельную локацию: Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, плато Путорана, озеро Байкал, Ленские столбы, Камчатка. Кроме того, отсканировав QR-код, пассажиры смогут спланировать свое путешествие по самым живописным местам России.

Ранее сообщалось, что новый тематический поезд в честь 10-летия Новой Москвы запустили на Сокольнической линии столичного метро. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что власти города стараются сделать поездки в транспорте не только безопасными, быстрыми и комфортными, но и интересными.

До этого стало известно, что в сентябре около тысячи новых турникетов появится на станциях метро Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Как отметил Ликсутов, до конца года все турникеты метро будут оборудованы для приема банковской карты. Он добавил, что новое оборудование изготовлено отечественными производителями с использованием российского программного обеспечения.