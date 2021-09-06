В МВД опровергли сообщения о штрафе за установку дополнительных динамиков в машине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МВД России опровергли информацию о том, что российских водителей будут штрафовать за незаконную установку дополнительных динамиков и усилителей звука в автомобиле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что водителям, установившим в автомобиль дополнительные динамики и усилители звука вопреки положениям технического регламента, может грозить штраф в размере 500 рублей.

В МВД пояснили, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, внесением изменений в конструкцию транспортного средства считается установка составных частей и оборудования, не предусмотренных заводской конструкцией автомобиля, которые могут повлиять на безопасность движения.

