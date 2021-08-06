В некоторые дни августа на Рижском направлении будут курсировать компенсационные автобусы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер"
Из-за проведения ремонтно-путевых работ на Рижском направлении 7–8 и 14–15 августа ЦППК организует перевозку пассажиров компенсационными автобусами, сообщает перевозчик.
"Первый путь на участке Нахабино – Павшино будет закрыт 7 августа с 02:20 до 14:20 8 августа и 14 августа с 02:20 до 14:20 15 августа. Во время наименьшего пассажиропотока специалисты проведут масштабные работы по обслуживанию инфраструктуры", – говорится в сообщении.
По маршрутам Нахабино – Тушинская, Шаховская – Волоколамск в обоих направлениях, а также Павшино – Тушинская назначено 78 рейсов компенсационных автобусов. Пассажирам для поездки нужно показать документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.
Ранее стало известно, что участок Сокольнической линии столичного метро открылся раньше на две недели.
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