Изменена схема движения в районе Шереметьева

В районе Терминала В аэропорта Шереметьево изменилась схема движения, сообщает "Интерфакс".
Там запустили круговое движение через новый участок дороги по улице Авиационной. Для движения закрыт поворот на улице 12-й проезд.
Ограничение ввели из-за второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе, в рамках которого планируется строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении улицы Авиационной, Лобненского и Шереметьевского шоссе.
Ранее сообщалось, что второй этап строительства Терминала С в аэропорту Шереметьево планируют завершить в 2021 году. К настоящему моменту уже одобрена архитектурно-функциональная концепция железнодорожного терминала в едином стилевом решении Северного терминального комплекса (СТК).
Также в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию третью независимую взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), которая увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. А в 2020 году могут ввести ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой.
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