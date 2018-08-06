Автобусные рейсы в Петербург запустили с автостанции "Тушинская"

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Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Санкт-Петербург запустили с автостанции "Тушинская", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Перевозки осуществит ООО "Мобил Трак Центр". "Рейс отправляется из Москвы с автостанции "Тушинская" ежедневно в 23:30", – отметили представители предприятия.

Взрослый билет будет стоить 960 рублей, а дети с 12 лет получат место за 480 рублей. Стоимость провоза багажа составит 100 рублей.

Ранее сообщалось, что городскими автовокзалами с начала года воспользовались более 3,7 миллиона пассажиров, поток вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Воронеж запустили с автостанции "Красногвардейская".