Вестибюль станции "Третьяковская" будет закрыт по выходным в июле

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Вестибюль станции метро "Третьяковская" в июле будет закрыт по выходным. Там продолжатся работы по установке навеса над лестничным маршем, сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
Уточняется, что вестибюль станции не будет принимать пассажиров 7–8, 14–15, 21–22, а также 28–29 июля. Для входа и выхода из метро пассажирам посоветовали пользоваться вестибюлем соседней станции "Новокузнецкая". Как отметили в пресс-службе столичного метро, работы решили проводить по выходным дням, чтобы создать меньше неудобств пассажирам.
Подобрать оптимальный маршрут во время закрытия вестибюля "Третьяковской" горожанам и гостям столицы помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). В пресс-службе также рекомендовали посмотреть актуальный график ремонтных работ в метро. Он опубликован на официальном сайте подземки.
Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции "Орехово" закрыли из-за реконструкции в пассажирской зоне. Работы там завершатся 19 июля.
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