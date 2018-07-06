СК начал проверку после сообщения об авиадебоширке на рейсе Тель-Авив – Москва

6 июля, 16:43
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Следователи проверяют информацию о нарушении общественного порядка на рейсе Тель-Авив – Москва, сообщает Агентство "Москва".
Сообщения об авиадибоширке появились в одном из СМИ. Женщина разговаривала по телефону прямо на борту самолета, после чего ей сделали замечание. Выполнить требования стюардесс и отключить телефон она отказалась, начала ругаться матом, а затем попыталась напасть на одну из бортпроводниц.
Впоследствии полицейские задержали женщину в аэропорту Шереметьево. Видео происшествия опубликовали в Сети. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали проведение доследственной проверки.
Весной правительство выступило с инициативой увеличить штрафы для авиадебоширов. Штрафовать на борту на 20–40 тысяч рублей предлагается за отказ выполнить требования командира самолета, курение на борту, отказ пристегнуть ремни.
Если пассажир грубит, ругается, толкает окружающих, ему будет грозить штраф 30–50 тысяч рублей вместо нынешних 500–1000 рублей. Также проект увеличивает ответственность пилотов. Если пилот сядет за штурвал в состоянии алкогольного опьянения или откажется от освидетельствования устанавливается штраф 50 тысяч рублей плюс лишение прав на 2–3 года.
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