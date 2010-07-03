Движение поездов на серой ветке метро ввели в график

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Ранее там были увеличены интервалы из-за падения пассажира на пути. На станции "Дмитровская" упал пожилой мужчина.

Как сообщает РИА Новости, пассажир остался жив. Обстоятельства происшествия выясняются.