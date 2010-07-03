Доступ к платным парковкам в центре Москвы ограничат 7 мая

Доступ к платным парковкам в центре столицы ограничат 7 мая из-за подготовки к проведению военного парада, сообщает Агентство "Москва".
Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке, а при планировании маршрута учитывать, что доступ к платным парковкам в районе перекрытий также будет ограничен. Парковать машины можно только в разрешенных для этого местах.
Также с 7 по 9 мая включительно будут недоступны парковки со шлагбаумом, расположенные на Триумфальной площади, владение 1 и на Болотной улице, владение 10–18.
Помимо этого, с 9:00 8 мая до окончания парада нельзя будет парковаться на Новом Арбате, владение 11–21.
Ранее сообщалось, что на некоторых улицах Москвы перекроют движение транспорта 7 мая по случаю генеральной репетиции парада в честь Дня Победы.
С 05:30 до 08:00 автомобилистов не пустят на улицы Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная и Садово-Кудринская. Помимо этого, будет перекрыта Триумфальная площадь. Движение начнут восстанавливать по мере прохождения колонны военной техники.
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