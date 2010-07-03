Аэропорт Мурманска задержал рейс до Москвы после ЧП в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Первый рейс из Мурманска в Москву, запланированный после ЧП в аэропорту Шереметьево, в понедельник утром не отправился в назначенное время из-за задержки вылета, передает ТАСС.

Как уточнили в аэропорту Мурманска, рейс задержан до 05:20. По официальной версии, задержка вызвана поздним прибытием самолета. Вылет был запланирован на 02:50.

Ранее сообщалось, что жители Мурманска несут в аэропорт цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Согласно последним данным, в результате катастрофы самолета погиб 41 человек. Список выживших опубликован на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

