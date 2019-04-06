Съезды с ТТК на Нижегородскую улицу и Волгоградский проспект перекрыли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Съезды с Третьего кольца на Нижегородскую улицу и Волгоградский проспект перекроют, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.

Это нужно для стабильной работы КМ в районе закрытого участка Таганско-Краснопрененской линии метро на юго-востоке города. Решение принято оперативным штабом.

Из-за ограничений водителей по возможности просят не ездить в этом районе и сдвинуть поездки на личных автомобилях. На магистралях обеспечен приоритет городскому транспорту.

Достаточно напряженная обстановка наблюдается на Волгоградском и Рязанском проспектах, а также на Новорязанском шоссе и на МКАД. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30).

Выделенные полосы работают ежедневно в районе закрытых станций. Заезжать на них нельзя, таксистам проезд тоже запрещен.

С 6 по 10 апреля включительно недоступны станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" фиолетовой ветки. Ограничения необходимы для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Восемь станций фиолетовой ветки метро временно закрыли



Поезда между станциями "Планерная" и "Пролетарская" курсируют с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты. В обычном режиме линия должна заработать в четверг, 11 апреля, в 5:30. Однако закрытый участок могут открыть досрочно.

Горожан возят более 500 автобусов компенсационных маршрутов. Еще 14 регулярных маршрутов временно отменяют плату за проезд. В подземке стало больше кассиров, которые помогут основному персоналу справиться с возросшей нагрузкой на других станциях.

На период закрытия участка ЦППК предоставляет бесплатный проезд от железнодорожной станции Текстильщики до Курского вокзала, а также от железнодорожных станций Ухтомская, Косино, Выхино, Вешняки и Люберцы-1 для проезда до Казанского вокзала.

Для удобства пассажиров МЖД и ЦППК с 8 по 10 апреля запустят дополнительные пригородные поезда между Москвой и Люберцами. Ряд электричек будет делать дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.