Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три автобусных маршрута на западе Москвы станут бестурникетными до конца апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Маршрут №733 перейдет на такую систему оплаты проезда с 7 апреля, автобусы №794 и 908 – до конца месяца. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Ежедневно этими автобусными маршрутами пользуются более 21 тысячи человек. При этом автобус №908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который проходит через несколько линий столичного метро и обеспечивает беспересадочную связь между районами на юге и западе столицы.
Ранее сообщалось, что каждый день в Москве на бестурникетных маршрутах курсирует более тысячи автобусов и свыше 250 трамваев. Транспортом, с посадкой во все двери, пользуются более 1,4 миллиона пассажиров. В городе действуют более 100 бестурникетных маршрутов. Контроль за оплатой проезда в таком транспорте усилен.
В марте 2018 года турникеты убрали из трамваев на еще 12 городских маршрутах, курсирующих в центре, на юго-востоке, юге и юго-западе города.
Снятие ограничителей позволяет не только экономить время в пути, но и делать городскую инфраструктуру более удобной: на таких маршрутах в столице объединяют остановки для посадки и высадки пассажиров.
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