Схема движения на Большой Лубянке изменится с конца марта

Схема движения в районе улицы Большая Лубянка изменится с 24 марта, сообщает пресс-служба ЦОДД.
Правый поворот на проезд с Большой на Малую Лубянку через дом 20, строение 2 запретят. Это сделает переходы безопаснее. Автомобилисты смогут проехать на Малую Лубянку через Сретенский переулок, далее по Милютинскому и Фуркасовскому переулкам. Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.
По 20 марта из-за ремонта инженерных коммуникаций установлено ограничение на Стрелецкой улице в районе дома 14, корпуса 1. Частичное ограничение коснется одной полосы, передает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
До этого же времени на Овчинниковской набережной изменения будут распространяться на участки в районе домов 18/1, строения 5; дома 1, строений 4 и 13 по Среднему Овчинниковскому переулку; дома 8А; дома 6, строений 1 и 3; дома 1/2, строения 1 по Пятницкой улице. Ограничена одна полоса с ликвидацией парковочного пространства.
По 25 апреля одна полоса частично ограничена в Мукомольном проезде в районе дома 11 и 9, корпуса 1. Полностью ограничение на одной полосе будет действовать в районе дома 2А, строений 1 и 2 по Шелепихинской набережной. До 15 марта его ввели на улице Народного Ополчения в районе дома 50, корпуса 1. Все изменения действуют круглосуточно.
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